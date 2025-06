Il Parco delle Api liguri sostiene le comunità green, Alessandri: "Estendiamo i nostri servizi di tutela del patrimonio agro-forestale" (foto)

Oggi, 27 giugno, a Chiusavecchia, negli spazi del Frantoio Roccanegra, si è tenuto un incontro con i Sindaci delle Valli Arroscia e Impero sul progetto “Green Community - Concrete e verdi: due valli sostenibili”, per la gestione certificata del patrimonio agroforestale, della biodiversità e della filiera del legno.

L’iniziativa è sinergica alla Strategia Nazionale per le Aree Interne e si prepara a diventare una realtà concreta, anche grazie alla collaborazione fra gli Enti Locali, la Regione Liguria e i soggetti tecnici del territorio.

Capofila dell’intero progetto, con un finanziamento totale di circa 3 milioni di Euro, è il Comune di Pontedassio, mentre i partner sono i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Aurigo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio d’Arroscia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico.

Il Parco rivestirà il ruolo di soggetto attuatore di due azioni: “Gestione certificata del patrimonio agro-forestale, della biodiversità e della filiera del legno” e “Strutturazione di una Comunità del Cibo e Comunità Custode del territorio”.

All’incontro per l’azione sulla gestione forestale hanno partecipato il Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana e Damiano Penco, Funzionario della Regione Liguria, oltre ai Sindaci, gli amministratori e ai tecnici dei 19 Comuni delle Valli Impero e Arroscia coinvolti, insieme agli esperti di IPLA S.p.A, l’Istituto piemontese per le piante da legno e l’ambiente.

Un investimento di circa 40mila Euro sarà destinato alla progettazione delle azioni preliminari per il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT), ad attività di animazione territoriale e alla costruzione di strumenti attuativi condivisi. In particolare, si procederà a un’analisi della pianificazione attuale, per garantire la coerenza del PFIT con gli strumenti già esistenti, e a una ricognizione dei dati disponibili per l’elaborazione delle carte previste dal D.M. 9/2/2023.

“Con questo progetto il Parco delle Alpi Liguri ha l’opportunità di collaborare, commenta il Presidente del Parco Alessandro Alessandri, con nuovi Comuni e di estendere ulteriormente i propri servizi di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio agro-forestale e naturalistico sul territorio provinciale, applicando il metodo di progettazione partecipata e condivisa già sperimentato con successo nel percorso di ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile”.

“Con il progetto ‘Concrete e Verdi: due valli sostenibili’ intendiamo promuovere un modello di gestione forestale innovativo e partecipato, capace di valorizzare il patrimonio agro-forestale e la biodiversità delle Valli Impero e Arroscia - dice il Vice Presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e alla Montagna, Alessandro Piana -. L’elaborazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale rappresenta un primo passo concreto verso una pianificazione sostenibile, coerente con la Strategia Forestale Nazionale e attenta alle vocazioni locali. In questo percorso, Regione Liguria ha messo a disposizione risorse importanti: attraverso il Fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale, è stato avviato un processo di sviluppo metodologico dei PFIT, con uno stanziamento di 900.000 euro, finalizzato all’elaborazione di almeno un PFIT per ciascuna Provincia ligure”.