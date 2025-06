Varazze, dopo mesi riapre Lungomare Europa: conclusi i lavori sul ponte sul Rio Arenon

Riaprirà domani mattina dopo mesi di lavori Lungomare Europa a Varazze.

Il ponte sul rio Arenon aveva infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio dello scorso autunno. Da lì la decisione dell'amministrazione di chiudere il tratto ed intervenire per il ripristino.

"Rispettata la tempistica per consentire la piena fruizione del tracciato per tutto il periodo estive - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Le sistemazioni definitive, necessarie per la ricollocazione dei sottoservizi nelle sedi dedicate e già predisposte, saranno effettuate nel periodo autunnale".

"Ricordo che questo intervento ha comportato una spesa per il comune di Varazze di oltre 600.000 euro, in piena disponibilità della amministrazione - continua il primo cittadino varazzino - Ciò, va sottolineato, in quanto ha consentito di poter operare in autonomia senza bisogno di recuperare o attendere le risorse necessarie".

"L'intervento è stato molto complicato al fine del recupero funzionale e strutturale del ponte esistente consentendo cosi il mantenimento di una parte importante della storia del nostro territorio - conclude il Sindaco - Un ringraziamento va agli uffici comunali, oltre che alla direzione lavori ed all'impresa esecutrice, per l'impegno profuso al fine del rispetto delle tempistiche stabilite".