Andora e Cervo unite dalle due ruote: domani apre la nuova ciclopedonale

Una nuova strada per la mobilità dolce e sostenibile si apre tra Andora e Cervo: sarà inaugurato sabato 28 giugno, alle ore 11.00, il nuovo tratto della ciclopedonale della Riviera, realizzato dal Comune di Andora con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. A darne l’annuncio è stato il sindaco Mauro Demichelis, che ha rivolto un invito aperto alla cittadinanza: partecipare in bicicletta alla prima pedalata ufficiale, su un tracciato che collega la nuova stazione ferroviaria di Andora al confine con Cervo, per circa 2,5 km.

Il punto di ritrovo sarà in via Europa Unita 1, nel piazzale a valle della nuova stazione, da dove prenderà il via il corteo di cittadini e autorità. Il percorso sarà scandito da alcune tappe, durante le quali verranno presentati arredi, servizi, impianti di illuminazione, elementi decorativi e il sistema di videosorveglianza installato lungo la pista. Oltre alla ciclabile vera e propria, l’inaugurazione segnerà anche l’apertura di un nuovo incrocio viario che permette un collegamento più diretto tra Andora di Ponente e quella di Levante, aumentando l’accessibilità e la fluidità della mobilità interna.

Il tracciato ciclabile non è solo una via di transito, ma anche un progetto di riqualificazione urbana e ambientale. Il Comune savonese ha integrato sotto la pista le nuove condotte per l’acquedotto e la fognatura, investendo anche in arredi urbani, cartelli turistici, murales e nella creazione di un logo identificativo. Un’infrastruttura che non guarda solo all’estetica, ma alla funzionalità e alla sicurezza, con una particolare attenzione al paesaggio.

“L’invito è a fare insieme la prima pedalata – dichiara il sindaco di Andora, Demichelis –. Apriamo agli andoresi e ai turisti già presenti questo percorso che offre anche inediti scorci sul mare, da ammirare in bicicletta, ma anche passeggiando. È una ciclabile che guarda al futuro”.

L’apertura di questo tratto, che termina al confine con Cervo, rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio. Il Comune punta ora al completamento del collegamento con Cervo, al potenziamento del tracciato ciclopedonale e alla trasformazione urbana delle aree adiacenti, in particolare lungo via Carminati e i terreni RFI attualmente in fase di studio.