Banca degli Occhi: 7.740 euro raccolti grazie a “I Lions e la Luna”

Nuova edizione molto sentita per “I Lions e la Luna”: 460 soci Lions, Leo e ospiti hanno preso parte alla serata in bianco organizzata dai Lions Club della Zona, consentendo di donare 7.740 € alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, impegnata nella valutazione, conservazione e distribuzione delle cornee per trapianto.

La kermesse estiva, ormai tappa fissa in Riviera di Ponente, ha beneficiato di importanti sponsorizzazioni. Al tramonto, le atlete del Doria Nuoto di Loano hanno incantato il pubblico con uno spettacolare balletto di nuoto sincronizzato, con l’Isola Gallinara sullo sfondo.



A condurre la serata, il giornalista Dario Zunino e Nicoletta Nati – Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108 IA3 e Presidente della Fondazione Banca degli Occhi – coadiuvati da uno staff di oltre 40 soci Lions e Leo dei dieci club coinvolti. Un’asta a sorpresa ha messo in palio cinque magliette autografate dal tennista Lorenzo Musetti, numero 7 al mondo e amico della Fondazione, che ha lanciato la sfida di eguagliare il successo dell’evento londinese a Wimbledon.



Il presidente di Zona Luca Russo ha aperto la serata sottolineando il valore della collaborazione e dell’empatia che anima ogni service Lions; a seguire, gli interventi dei presidenti dei club locali: Stefano Siniscalchi (Albenga Host), Maurizio Cova (Alassio Baia del Sole), Luana Isella (Loano Doria), Fabrizio Inguscio (Albenga Valle del Lerrone Garlenda), Emiliano Stracci (Finale Ligure – Loano – Pietra Ligure Host) e Mario Degola (Andora Valle del Merula), infine Rebecca Pignataro per il Leo Club Albenga, in rappresentanza di tutti i Leo Club della zona (Alassio, Loano, Valli Ingaune).



La serata ha poi proiettato un video illustrativo delle attività della Fondazione Banca degli Occhi, introdotto da Nicoletta Nati, mentre la vicesindaco di Albenga Silvia Pelosi ha ringraziato i Lions per il loro impegno sociale, ricevendo in omaggio la maglietta in edizione limitata col nuovo logo dell’evento.

A chiudere la manifestazione, dopo un suggestivo spettacolo pirotecnico e un open bar, l’arrivo in motoscafo di Santo Durelli – presidente dell’associazione “Amici della Fondazione Banca degli Occhi” – che, insieme al “baciccia” Vittorio Varalli e ai rematori in camugìn, ha distribuito la celebre focaccia de La Marinetta di Voltri, suggellando con gag e ironia ligure una serata importante.