Nuova viabilità ciclopedonale e parcheggi nelle ex gallerie ferroviarie di Celle: consegnati i lavori

Sono stati consegnati i lavori delle due gallerie dell'ex stazione ferroviaria all'inizio della frazione di Cassisi e in località Roglio a Celle Ligure.

Verrà realizzata quindi una nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nel tratto delle due gallerie.

Gli interventi del lotto 1 erano stati inseriti in un quadro di riqualificazione dell’area e il ripristino di una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia.

I lavori consistevano nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale) e la realizzazione del collegamento pedonale.

Sottopassaggio che però dopo mesi non è ancora stato aperto così come i parcheggi presenti di fronte al porticciolo turistico Cala Cravieu.

"Era intenzione dell'amministrazione aprire il sottopasso che collega con Cala Cravieu, ma essendo arrivato il via libera e sono stati consegnati i lavori, abbiamo deciso di posticipare alla fine degli interventi per aprire così alla fine della riqualificazione" ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame.

Da lunedi 30 giugno sino a mercoledì 17 settembre per effettuare i lavori del secondo lotto sarà quindi istituito un

divieto di sosta con rimozione forzata anche per i veicoli a servizio di persone con disabilità in corrispondenza dello sbocco della galleria Roglio dall'Aurelia al km 566 lato monte (direzione Albisola) e area limitrofa.

Il lotto 2 prevede quindi interventi di realizzazione della nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nelle due gallerie ex ferroviarie con la realizzazione di un percorso monodirezionale in direzione levante – ponente verso Ventimiglia, comprensivo degli svincoli di accesso (lato centro abitato di Celle), uscita con contestuale ripristino della zona di versante retrostante (zona Roglio) e tratto intermedio a cielo aperto tra le due gallerie.

315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.