Varazze, lascia il dito in una sdraio in uno stabilimento balneare e si amputa una semi falange

Quella che doveva essere una giornata di relax e sole al mare si è trasformata in una terribile esperienza per una donna di 60 anni che si trovava in uno stabilimento balneare di Varazze. Probabilmente cercando di sistemare una sdraio la donna ha lasciato un dito nel meccanismo di chiusura, con una conseguente amputazione di una semi falange.

Sono stati chiamati subito i soccorsi e sul porto è intervenuta la Croce Rossa di Varazze. La donna è stata portata al Pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.