Noli, giro di vite contro l'abuso di alcol e il degrado: scattano i divieti notturni

Una stretta alle regole per un'estate nel segno del decoro e del rispetto reciproco. E' l'obiettivo prefissato dall'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal sindaco Ambrogio Repetto a Noli dove, dallo scorso venerdì (27 giugno, ndr) e fino alla prossima domenica 28 settembre in orario notturno, fra le 22 e le 7 di ogni giorno, ci saranno regole "ad hoc" in particolare circa il consumo e la vendita di bevande alcoliche.

Una decisione giunta per limitare i "rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana" derivanti dal copioso abbandono di contenitori, soprattutto in vetro, e per limitare "fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti".

L'ordinanza nasce anche dalle "segnalazioni con richiesta di intervento" giunte all'Amministrazione e alle Forze dell'Ordine, e pure dall'esigenza di tutelare il centro storico e le spiagge dove "gruppi composti anche da soggetti molto giovani sono soliti riunirsi per consumare alcolici", in diversi casi con lo "smaltimento indiscriminato di contenitori" e generando una "turbativa dell'ordinato vivere civile".

Motivi che, negli scorsi anni, avevano portato l'Amministrazione a organizzare "con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana" come schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti.

Il provvedimento vieta quindi il consumo di bevande o alimenti in contenitori di vetro o ceramica nelle aree pubbliche, dove sarà vietato anche consumare alcolici (di qualsiasi gradazione), in questo caso fatta eccezione per i dehor autorizzati dei pubblici esercizi e durante gli eventi pubblici autorizzati dal Comune ma limitatamente agli spazi ad essi dedicati. Sarà quindi vietata la vendita di alcolici da asporto o comunque di generi di consumo nei contenitori delle tipologie indicate precedentemente.

Per le attività artigianali che vendono beni alimentari di propria produzione, sarà consentita la cessione di bevande alcoliche per il consumo immediato all'interno dei locali di vendita fino alle ore 24:00, a condizione che tale cessione avvenga contestualmente alla vendita di generi alimentari prodotti dall'attività stessa.

Le sanzioni per la violazione delle norme varierà dai 25 ai 500 euro.