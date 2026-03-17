Dehors sul demanio, il Tar dà ragione al Comune di Loano: “Risorsa scarsa e contendibile”, ok alle procedure comparative e stop agli affidamenti diretti

Il Comune di Loano accoglie con soddisfazione la sentenza con cui il Tar della Liguria ha definito “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso in materia di concessioni demaniali relative ai dehors promosso da un ristoratore di corso Roma.

Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza del percorso amministrativo intrapreso dall'Ente e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Loano. Secondo l'amministrazione Lettieri la decisione rappresenta “un passaggio importante perché conferma la solidità dell'impianto regolatorio e procedurale costruito dal Comune in una materia complessa, delicata e da tempo interessata da un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione”.

In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che la sopravvenuta disciplina comunale introdotta con la deliberazione consiliare numero 22 del 30 settembre 2025 ha regolato in modo specifico anche i dehors su area demaniale marittima, stabilendo che tali spazi siano assegnati mediante selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. Il Tar ha inoltre evidenziato che, nel contesto del lungomare di Loano, la risorsa è “scarsa e contendibile” e che proprio per questo l'assegnazione non può avvenire in via diretta, ma deve essere rimessa a procedure comparative. Potranno partecipare alla procedura soltanto le attività già esistenti che si trovano ad una distanza massima di 30 metri dallo spazio per il quale faranno richiesta.

Il sindaco Luca Lettieri dichiara: “La sentenza del Tar della Liguria conferma la bontà della linea seguita dal Comune di Loano nella gestione del demanio marittimo e nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni. E' un pronunciamento favorevole che rafforza un'impostazione amministrativa costruita con rigore, equilibrio e piena coerenza con i principi dell'ordinamento”.

La “via loanese” al demanio marittimo nasce da una scelta precisa: “Governare una materia complessa senza scorciatoie, con regole chiare, trasparenza amministrativa, imparzialità delle procedure e attenzione concreta alle specificità del territorio. Non uno slogan, ma un metodo di lavoro fondato su serietà istruttoria, certezza regolatoria e capacità di tenere insieme interesse pubblico, qualità urbana e valorizzazione ordinata delle attività economiche. Anche in questo contenzioso emerge con chiarezza che il Comune di Loano ha scelto la strada giusta: programmare per tempo, disciplinare in modo puntuale, motivare le scelte e costruire procedure sostenibili sul piano amministrativo e solide sul piano giuridico. La sentenza conferma che anche i dehors insistenti su area demaniale marittima, quando riferiti a una risorsa scarsa e contendibile, devono essere assegnati con selezione pubblica e non con affidamenti diretti”.

Secondo il sindaco “si tratta di un passaggio importante non soltanto per il singolo giudizio, ma per l'intero percorso che Loano ha avviato nella gestione del proprio litorale. Continueremo ad andare avanti con questa impostazione, nel segno della legalità, della trasparenza e della tutela dell'interesse generale della città”.

“Desidero rivolgere un sincero ingraziamento all'Ufficio Demanio del Comune di Loano, che ha affrontato questo dossier con competenza, precisione e grande senso delle istituzioni. Un ringraziamento altrettanto convinto va all'avvocato Fabio Orsi, il cui contributo giuridico ha supportato e rafforzato un impianto amministrativo serio, coerente e ben strutturato. La 'via loanese' significa proprio questo: affrontare i cambiamenti con serietà amministrativa, visione istituzionale e regole uguali per tutti”, conclude il sindaco.