Savona, scatta il porta a porta a Levante: questa sera si conferiscono rifiuto secco e i sacchi con plastica e metallo

Ci sono condomini che lamentano di non avere ancora ricevuto le chiavi per i bidoni dei rifiuti, lamentele per parcheggi che saranno occupati dai contenitori condominiali e sopralluoghi ancora da completare per la parte di Ponente.

Questa sera 30 giugno, dalle 20 alle 23, i savonesi che risiedono nella zona di Levante, da Albissola al Letimbro – quindi quartieri come Villapiana o Lavagnola – inizieranno a usare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, con i mastelli o con i bidoni condominiali, esponendo il secco e rifiuti in plastica o metallo.

Il martedì sera si conferiscono invece l’organico e carta e cartone; il giovedì sera l’organico, il secco, plastica e metallo; il venerdì imballaggi di carta e cartone; la domenica l’organico.

La partenza del porta a porta in una parte della città sarà una prova importante, ma avviene non senza polemiche e con le immagini di un lunedì che, dopo l’invasione di turisti di ieri, ha visto il sistema in seria difficoltà, con cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati sulle spiagge e nei parchi cittadini.

I sindacati, in un recente incontro con l'azienda, hanno lamentato una carenza di personale, nonostante le rassicurazioni dell’azienda. Ma già con l’avvio del nuovo servizio, nelle zone periferiche ci sono segnalazioni di commercianti che si ritrovano vicino ai propri sacchi anche quelli di sconosciuti, mentre con i sacchi lasciati fuori si teme l’arrivo di gabbiani e cinghiali, in particolare nelle zone più collinari.