Nuova partnership per il Norma Fantini Opera Contest: Grandiauto a fianco del talento e del territorio

Il Norma Fantini Opera Contest, il progetto dedicato alla valorizzazione di giovani talenti del panorama lirico italiano ed internazionale, annuncia con entusiasmo una nuova e prestigiosa partnership: Grandiauto, storica realtà astigiana nel settore dell'automotive, sarà partner ufficiale dell’edizione 2025.

Grandiauto, con sedi nelle province di Asti, Alessandria ed Imperia, è concessionaria ufficiale per i marchi Peugeot, Citroën, Opel e LeapMotor. Da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’auto in Piemonte, grazie a un’offerta completa che spazia dalla vendita di vetture nuove e usate, al noleggio, fino ai servizi post-vendita e assistenza, sempre con un’attenzione particolare al cliente e all’innovazione sostenibile.

Il sostegno al progetto Norma Fantini Opera Contest si concretizza anche nella partecipazione attiva a "La Bohème", la nuova produzione lirica che sarà allestita nelle colline astigiane come naturale prosecuzione del contest, offrendo ai giovani vincitori un vero debutto professionale.

«Grandiauto – afferma il patron Maurizio Zoccarato – crede profondamente in Asti e nella sua provincia, sono quindi naturali le partnership di valore che mettono in evidenza i luoghi più iconici con eventi di richiamo nazionale. La Bohème che sosteniamo rappresenta un percorso nato con il Norma Fantini Opera Contest per offrire a giovani professionisti il palcoscenico con cui iniziare davvero la loro carriera. I nostri principi aziendali, che portano a valorizzare giovani e competenze, si sposano perfettamente con l’evento, che si svolge in uno scenario unico sulle colline astigiane. Le nostre vetture, lo stile di proposta di Grandiauto, i marchi che rappresentiamo sono lo specchio dell’astigianità che ormai sentiamo anche nostra».

Con questo nuovo sodalizio, il Norma Fantini Opera Contest rafforza il legame tra cultura, territorio e imprenditoria, creando una rete virtuosa in cui il talento trova terreno fertile per crescere e farsi conoscere.