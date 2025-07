Savona, in pensione il vigile del fuoco Rodolfo "Dodo" Bruzzone: in prima linea per i soccorsi per il crollo del Morandi e per salvare i naufraghi di un aereo da turismo

29 anni di servizio nel Corpo dei vigili del fuoco e da ieri il meritato collocamento a riposo.

Da oggi il vigile del fuoco Rodolfo Bruzzone è in pensione e i suoi colleghi ieri hanno voluto organizzargli una festa a sorpresa per rendere omaggio ad una persona sempre empatica e con il sorriso e in prima linea in tutti i diversi interventi degli ultimi anni.

Dodo, così viene chiamato da tutti, aveva vinto il concorso nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1996 ed era stato assegnato al Comando Provinciale di Pavia.

Successivamente era stato trasferito al Comando Provinciale di Savona dall'ottobre del '97 lavorando per tre anni ad Albenga. Nel 2000 il passaggio al distaccamento portuale di Lungomare Matteotti.

Venne nominato proprietario di barca proprio 25 anni fa, Vigile qualificato nel 2006, Vigile coordinatore nel 2011 e diventa Comandante Costiero Unità Navali nel 2017 e infine Nautico di Coperta con Scatto nel 2018.

Nell'estate del 2005 aveva ricevuto il compiacimento dell'Amministrazione in riferimento al soccorso ai naufraghi di un aereo da turismo, costretto ad un ammaraggio di fortuna a largo di Albenga. In quell'occasione le operazioni condotte in modo tempestivo e professionale, avevano permesso di recuperare illesi i due occupanti del velivolo.

Ha partecipato inoltre ai soccorsi per gli alluvionati a Padova e Asti, per le operazioni di soccorso per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 e per aver trainato e messo in salvo uno yacht ad Albenga che stava affondando.

Nel 2024 è stato nominato assistente DEC per la realizzazione a livello nazionale delle unità navali classe "Small" ed ha dimostrato grande professionalita per l'ottimizzazione della fornitura.

"Desidero porgere l'augurio mio e dell'Amministrazione per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali con il conforto degli affetti familiari" il saluto del Comandante provinciale Giuseppe Di Maria.