Cambio di cantante per i savonesi Missing Ink

I savonesi Missing Ink annunciano l’avvenuta separazione, dopo 10 anni e in toni assolutamente sereni e consensuali, con la frontwoman Gloria Berra. Il suo importante ruolo dietro il microfono è ora consegnato nelle mani della cantante italo-brasiliana (ma monregalese di residenza) Julie Gonzaga.

Nonostante la giovanissima età, Julie può già vantare un curriculum interessante: cresciuta in una famiglia di musicofili (mamma grande appassionata di soul e di bossa nova, papà fan sfegatato di Springsteen) e quindi circondata di musica fin da piccola, Julie dal 2017 al 2019 ha fatto parte del Coro Voci Bianche di Mondovì, dall’estate del 2019 è allieva dei corsi di canto moderno della cantante Nitza Rizo. Il 22 marzo 2024 partecipa, insieme ad alcuni compagni di scuola, al concorso Agon Eschileo, che prevede da regolamento la realizzazione di un brano ispirato all’Orestea. Con il brano intitolato “Stillness of the Night”, di cui Julie scrive il testo, il gruppo di studenti ottiene il secondo posto.

Dal 2023 al 2025 prende parte al contest cittadino “Suono delle Scuole”, vincendo per tre edizioni consecutive.

Il 1º marzo 2025 apre il concerto di Cristina D’Avena al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Sempre nel 2025, il 16 ottobre, vince la sezione talenti del talent Miss Granda, con “Bang Bang” eseguita sulla nave Costa Fascinosa.

Nell’estate del 2025 partecipa al contest Nokep TV, vincendo la finale di tappa al Mondovicino Outlet Village e conquistando la semifinale nazionale, il 7 settembre a Roma.

Commentano i Missing Ink: “Siamo onorati di accogliere nella nostra grande famiglia un’artista competente, creativa e preparata come Julie, che ha letteralmente donato a tutta la band nuova linfa vitale e una ritrovata energia”.

Tuttavia, 10 anni non si gettano così alle spalle senza un pizzico di nostalgia, e a Gloria Berra i Missing Ink vogliono dedicare queste parole: “Gloria ha deciso di mettere da parte la musica per perseguire altre priorità nella sua vita. Speriamo che questo non sia un addio alle scene ma un arrivederci. Dal canto nostro porteremo sempre nei nostri cuori il suo talento, la sua grinta e tanti meravigliosi ricordi realizzati assieme. Questa sua decisione non cambia l'affetto e l'amicizia che nutriamo reciprocamente e per questo le auguriamo di ottenere quanto di meglio il suo nuovo percorso lavorativo avrà da offrirle.

Gloria, farai comunque sempre parte della famiglia dei Missing Ink con l'augurio che questo possa sempre ricordarti che anche quando dovessi sentire che ti manchi l'inchiostro sei comunque in grado di trovare il modo per scrivere la tua storia”.

La line-up della band è quindi adesso formata (in ordine alfabetico) da: Brian Aschiero (batteria), Tony Capezio (basso), Elia Colnaghi (chitarra), Julie Gonzaga (voce) e Diego Sgarlato (tastiere).

I cinque musicisti stanno già lavorando alle prime tracce del prossimo album.