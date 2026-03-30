Sebastiano Gravina in TV: con la moglie Shadia a BellaMa’ per raccontare una vita tra social network, calcio e famiglia

Il pietrese Sebastiano Gravina, noto sui social come Videociecato, sarà ospite domani, martedì 31 marzo alle 15, nel programma BellaMa’ su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. Un appuntamento televisivo importante per il creator, ormai punto di riferimento sui social per la sua capacità di raccontare con ironia e profondità la quotidianità delle persone con disabilità visiva.

Durante la trasmissione, Gravina porterà la sua storia personale insieme alla moglie Shadia, anche lei non vedente. Il programma proporrà inoltre un servizio realizzato a Pietra Ligure, tra il lungomare e viale della Repubblica oltre che in casa della coppia, seguito da un’intervista in studio con Fabrizio Bracconeri. Al centro del racconto ci sarà la loro esperienza di vita come genitori, tra sfide quotidiane, lavoro e passioni: dall’amore tra Sebastiano e Shadia è nata Nicole, nel 2023, una figlia fortemente voluta e simbolo di un percorso costruito con determinazione e coraggio.

Gravina, oltre all’attività sui social, è anche un atleta di alto livello: capitano della nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti, categoria B1, gioca nella squadra degli “Insuperabili”.

Quella a BellaMa’ rappresenta per lui una nuova apparizione su Rai 2, dopo il successo dello sketch realizzato insieme a Valerio Lundini nella prima puntata della terza stagione di Una pezza di Lundini, anch’essa disponibile su RaiPlay.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, con la possibilità di rivedere la puntata anche sulla piattaforma RaiPlay per chi non potrà seguire la diretta.