A Testico lo spettacolo “La Bianca, la Blu e la Rossa” per Terreni Creativi Nuove Generazioni

Venerdì 4 luglio 2025, alle 21 in piazza IV Novembre a Testico, andrà in scena lo spettacolo teatrale “La Bianca, la Blu e la Rossa”, un evento targato Teatro Evento, parte della rassegna Terreni Creativi Nuove Generazioni, che promette di incantare il pubblico di tutte le età, dai 3 ai 99 anni.

La pièce, scritta e interpretata da Alice Bossi, con la regia di Monica Mattioli, affronta una storia affascinante e poetica ambientata in una città dove tutto è blu: un mondo dove ogni cosa, anche l’animo degli abitanti, è dominato da un monocolore che rappresenta rigidità, silenzio e routine. L’arrivo improvviso della Rossa, portatrice di gioco e spensieratezza, sconvolgerà l’ordine precostituito, offrendo uno sguardo nuovo e vibrante sull’esistenza.

Lo spettacolo, della durata di circa 50 minuti, si avvale del disegno sonoro di Claudio Giussani, delle luci di Alessandro Palumbi, dei costumi di Barbara Livecchi e delle scenografie di Luca Fontana, e rappresenta un appuntamento imperdibile per famiglie e appassionati di teatro.

“La Bianca, la Blu e la Rossa” è parte della rassegna Terreni Creativi Nuove Generazioni, un progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo grazie al bando “Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024”. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura (MiC), la Fondazione De Mari, Regione Liguria, Coop Liguria, i Comuni di Albenga, Villanova di Albenga, Castelbianco, Testico, Casanova Lerrone e Garlenda, oltre a numerosi sponsor locali. La direzione artistica è affidata all’autrice e attrice genovese Simona Gambaro, che domenica 6 luglio porterà a Casanova Lerrone un altro appuntamento della rassegna con lo spettacolo “Storia d’amore e alberi”, da lei scritto e interpretato.

Teatro Evento, realtà di riferimento per il teatro ragazzi in Italia, è riconosciuta e sovvenzionata dal MiC come impresa di produzione teatrale di innovazione nel settore dell’infanzia e della gioventù. Fondata nel 1969 a Bologna e con sede legale a Vignola dal 1984, ha contribuito in modo pionieristico all’alfabetizzazione teatrale nelle scuole, promuovendo un’attenzione particolare ai più giovani attraverso laboratori e produzioni teatrali.

L’ingresso a tutti gli eventi della rassegna è simbolico e previsto al costo di 1 euro, per favorire la più ampia partecipazione possibile.