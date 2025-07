Il 2 luglio al Fost Cafè il secondo Memorial Fausto D’Agostino: musica, grigliata e solidarietà

Il 2 luglio torna al Fost Cafè di Albenga il secondo Memorial dedicato a Fausto D’Agostino, giovane scomparso tragicamente nel 2021. Una serata speciale per ricordarlo con allegria e solidarietà.

Dalle 19, la festa proporrà musica anni ’80 e ’90 con dj Paul, perfetta per chi ama ballare e rivivere i grandi successi del passato. Si potrà anche soddisfare il palato con salsiccia alla griglia accompagnata da patatine fritte.

In occasione dell’evento, sarà presente anche la Croce Rossa di Albenga con un gazebo per raccogliere eventuali donazioni, a sostegno delle attività di soccorso e assistenza sul territorio.

Fausto D’Agostino, perse la vita il 22 settembre 2021 in un incidente stradale sulla SP 582, vicino a Martinetto, a Cisano sul Neva. Aveva solo 22 anni, Il memorial rappresenta un momento importante per familiari, amici e comunità per mantenere viva la sua memoria, unendo festa e impegno sociale.