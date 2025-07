Gli europarlamentari Dem Gori e Bonaccini fanno tappa a Savona

Prosegue il tour nei distretti industriali del Nord Italia promosso dagli europarlamentari del Partito Democratico, Giorgio Gori e Stefano Bonaccini. Dopo la tappa inaugurale del 22 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo, con la convention “Innovare per tornare a crescere”, e le successive tappe a Varese, Novara, Vicenza, in Emilia-Romagna, e poi a Brescia, Mantova, Piacenza e Trento, venerdì 4 luglio i due esponenti del Pd saranno a Savona per un confronto diretto con imprese, lavoratori, associazioni di categoria e sindacati.

L’obiettivo dell’iniziativa è ascoltare le istanze e le specificità dei distretti e dei territori, discutendo delle politiche europee per l’industria, la manifattura, il lavoro e l’energia. In un contesto globale sempre più segnato da instabilità geopolitica, transizione green e nuove barriere commerciali, la competitività dell’industria europea è infatti sotto pressione.

Il tour mira ad analizzare gli strumenti europei a sostegno della produzione e dell’innovazione, raccogliere contributi dal tessuto produttivo locale e rafforzare il legame tra politica europea e industria.

Giorgio Gori è europarlamentare del Partito Democratico e membro del gruppo S&D (Socialisti e Democratici) al Parlamento Europeo. È stato eletto nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale con oltre 211.000 preferenze nel 2024 e ricopre diversi incarichi istituzionali. Tra i suoi incarichi parlamentari, Gori è vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia (ITRE) dal 23 luglio 2024 e membro della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo dal 19 settembre 2024. È inoltre membro supplente della Commissione per gli Affari Esteri (AFET) dal 19 luglio 2024, della Delegazione al Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania dal 19 settembre 2024, della Delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo dal 19 settembre 2024 e della Commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia dal 23 gennaio 2025. Partecipa attivamente anche all’Intergruppo Sky & Space, di cui è vicepresidente. Sul tema delle imprese, Gori ha recentemente presentato – e il Parlamento ha approvato – una risoluzione che stabilisce la road map per attenuare gli effetti dei costi dell’energia sulle imprese manifatturiere ad alta intensità energetica.

Stefano Bonaccini è europarlamentare dal giugno 2024, eletto nella circoscrizione Italia Nord-Orientale con il Partito Democratico, di cui è Presidente. È membro del gruppo S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici). I suoi incarichi parlamentari includono la partecipazione alla Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) e alla Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti (D-US). Inoltre, è membro supplente della Commissione per il Commercio Internazionale (INTA) e della Delegazione all’Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito (D-UK).