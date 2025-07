Il circolo Pd Albenga sul tema sicurezza: "Non è possibile offrire soluzioni semplici a problemi complessi"

" In queste settimane, come accade ciclicamente ogni volta che si cerca il facile consenso, è tornato con forza il tema della 'sicurezza'. Non intendo entrare assolutamente nella bagarre mediatica correlata ai singoli episodi, ma condividere alcune riflessioni. Purtroppo, infatti, non è possibile rimanere impassibili di fronte alla superficialità con la quale certi temi vengono (non)affrontati, decontestualizzati e semplificati ai minimi termini ". Così Michele Marengo, segretario del circolo Pd di Albenga.

"Non è possibile offrire soluzioni semplici a problemi complessi - spiega ancora Marengo - Capisco che questa è la strada tracciata dal governo dei decreti, peraltro spesso bocciati dagli organi Costituzionali, ma è molto lontana dall’idea stessa di Politica. Di recente il centro-destra ha esultato per l’approvazione del decreto sicurezza, ma qualcuno dei suoi esponenti, anche locali, saprebbe spiegare ai cittadini come questo incida positivamente sulla vita di tutti i giorni?! La risposta è nei fatti: i territori sono sempre più poveri di servizi, di forze dell’ordine e di risorse, mentre manifestare le proprie opinioni è diventata più una concessione che un diritto".

"Quale futuro stiamo disegnando per i nostri figli? Un grande pensatore come Zygmunt Bauman definiva la paura come risorsa politica utilizzata per ottenere consenso. È forse giusto che questo accada? Personalmente faccio parte di una Comunità, quella democratica, che cerca ogni giorno di costruire una società diversa, dove le proposte sono al centro della proposta politica e sociale. Le necessità attuali impongono una strategia chiara di sicurezza integrata, fatta di investimenti nei servizi sociali, nella scuola, nella rigenerazione urbana e nella fiducia tra istituzioni e cittadini. È il momento di ripartire da uno sguardo sul mondo che prevenga i problemi e che non viva in continua emergenza, ma per questo servono occhi che guardano, orecchie che sentono e non bocche che urlano" conclude il segretario del circolo Pd di Albenga.