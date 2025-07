Albenga, la farmacia comunale aderisce alla Campagna Nastro Rosa 2025

La farmacia comunale di via Milite Ignoto è orgogliosa di annunciare la propria adesione alla Campagna Nastro Rosa 2025, promossa da UNIFARMA a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Dal 1° al 31 ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la farmacia sarà attivamente coinvolta in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica.

Durante tutto il mese di ottobre, presso la farmacia sarà possibile ritirare materiali informativi sulla prevenzione e ricevere una spilletta rosa AIRC in cambio di una donazione minima di 2 euro. Un piccolo gesto che rappresenta un contributo concreto alla lotta contro il tumore al seno e un segno di vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando questa malattia.

Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di tumore al seno è passata dal 78% all’88%. L’obiettivo della farmacia è continuare a sostenere la ricerca affinché si possa arrivare, un giorno, al 100%.

La farmacia comunale di via Milite Ignoto invita tutti i cittadini a partecipare: insieme si può fare la differenza.