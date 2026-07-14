Il dono del Leo Club Valbormida per le neomamme: 4mila euro di strumenti all’Ostetricia del San Paolo

Un gesto concreto a sostegno delle famiglie nei primi giorni dopo il parto. Il Leo Club Valbormida ha consegnato all’Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona una donazione di attrezzature e materiali per un valore complessivo di circa 4mila euro, destinati ad accompagnare neomamme e bambini in una fase delicata e importante come quella successiva alla nascita.

Tiralatte, paracapezzoli, cuscini per l’allattamento e altri strumenti utili entreranno così nella quotidianità del reparto, offrendo un supporto concreto alle famiglie assistite dalla struttura sanitaria savonese.

"Ogni progetto ha un valore – spiegano dal Leo Club Valbormida – ma alcuni hanno un significato speciale perché accompagnano l’inizio di una nuova vita. Sapere che questo contributo farà parte della quotidianità di un reparto così importante per il nostro territorio è motivo di grande soddisfazione per tutto il Club".

La consegna si è svolta alla presenza di Filippo Robaldo, presidente del Leo Club Valbormida, di Veronica Lambertini, responsabile comunicazione e social media, e della consigliera Virginia Robaldo, che hanno curato l’organizzazione della donazione e contribuito alla sua realizzazione.

All’iniziativa hanno partecipato anche la dottoressa Susanna Piombo, in rappresentanza della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Asl2, diretta dal dottor Eugenio Volpi; il dottor Alberto Gaiero, per la Pediatria e Neonatologia dell’Istituto Giannina Gaslini – sede di Savona; il personale ostetrico e infermieristico del reparto e il dottor David Zanardo della Direzione Medica dell’Ospedale San Paolo.

"Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ai giovani del Leo Club Valbormida per questa significativa donazione, frutto di sensibilità e attenzione verso le esigenze delle mamme e dei loro bambini. La collaborazione con il mondo del volontariato rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario e contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza offerta alla cittadinanza", commenta Monica Cirone, Direttore di Area 2 di Asl2.

La presenza di medici, ostetriche, infermieri e operatori dei reparti coinvolti ha sottolineato il valore di un’iniziativa che rafforza il legame tra strutture sanitarie, associazioni e territorio, offrendo un concreto sostegno alle famiglie.

"Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa – sottolinea il Club – in particolare a Virginia Robaldo che, con il supporto dell’ostetrica Martina Bazzano, ha seguito il progetto permettendone la realizzazione".

La donazione rappresenta per il Leo Club Valbormida un esempio concreto di servizio alla comunità: un aiuto pensato per chi affronta i primi momenti della genitorialità e per gli operatori sanitari che ogni giorno accompagnano le famiglie con professionalità e attenzione.

"Per noi il servizio è questo: esserci quando c’è un bisogno reale e lasciare qualcosa di utile che continui a fare la differenza anche dopo la fine di una giornata", conclude il Leo Club.