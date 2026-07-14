Leo Club Valbormida, la solidarietà scende in campo: nuove attrezzature per la Croce Bianca di Dego

Un gesto di solidarietà che si traduce in aiuti concreti per chi ogni giorno è al fianco dei cittadini.

Sabato 11 luglio il Leo Club Valbormida ha portato a termine un nuovo importante service destinato alla Croce Bianca di Dego, consegnando una serie di attrezzature utili a rafforzare l’attività quotidiana dei volontari.

La donazione comprende un computer, un defibrillatore, un aspiratore, quattro paia di stampelle e tre carrozzine: strumenti preziosi che saranno impiegati nei servizi di assistenza e soccorso a sostegno della popolazione.

"Servire la comunità significa trasformare la solidarietà in gesti concreti", sottolineano dal Leo Club Valbormida, che con questa iniziativa conferma il proprio impegno accanto alle realtà locali impegnate ogni giorno per il bene collettivo.

La collaborazione con la Croce Bianca di Dego rappresenta un esempio virtuoso di partecipazione e attenzione ai bisogni della comunità. I volontari dell’associazione potranno contare su nuovi strumenti per rendere ancora più efficace il proprio lavoro.

"Siamo orgogliosi di poter contribuire all’attività dei volontari della Croce Bianca di Dego e di essere ancora una volta al servizio del territorio", aggiungono dal Leo Club.

"Ringraziamo tutte le persone e le realtà che hanno sostenuto il progetto e reso possibile questo risultato - conclude l'associazione - Un’iniziativa che dimostra come collaborazione e solidarietà possano davvero fare la differenza".