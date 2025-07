Centro prelievi di Finale Ligure, Casella: “Chiusura dannosa per i cittadini”. La Regione: “Il servizio continuerà”

Il futuro del centro prelievi di Finale Salute in via Dante resta al centro del dibattito politico. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale finalese ha approvato all’unanimità le mozioni presentate dalle minoranze per impegnare l'Amministrazione locale a contrastare la decisione dell’Asl 2 Savonese di spostare il centro prelievi dal centro città per collocarlo nella Casa di Comunità dell'ex Ruffini, la vicenda è approdata quest'oggi in Consiglio Regionale.

E' stato il consigliere Jan Casella (AVS) a presentare un'interrogazione durante la seduta: «A Finale Ligure esiste un centro prelievi aperto cinque giorni a settimana, che esegue mille prelievi e duemila prestazioni Cup ogni mese. È un servizio dall’enorme rilevanza sociale - ha detto - Adesso Asl 2 intende spostare entrambi i servizi nell’ex ospedale Ruffini, dove è stata realizzata la Casa di Comunità, in una zona decentrata, con difficoltà di accesso, pochi parcheggi e viabilità inadeguata. La sede attuale è in pieno centro, pianeggiante, vicina alla stazione e ai posteggi».

Secondo il consigliere AVS, il trasferimento rischia di compromettere l’accessibilità a un servizio sanitario essenziale: «Chiudere questo presidio significa arrecare un danno ai cittadini, sia economico che in termini di tempo. È una scelta che penalizza soprattutto gli anziani e le persone con difficoltà motorie. Tutto sembra tranne che un miglioramento del servizio sanitario. E anche i cittadini lo hanno capito: in una settimana sono state raccolte oltre tremila firme contro la chiusura».

A rispondere è stato l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che ha chiarito la posizione dell’amministrazione regionale e dell’Asl 2, riportando come non sia intenzione dell'azienda sanitaria interrompere i prelievi presso il centro medico Finale Salute, «col servizio che continuerà a essere garantito dal gruppo di medici di medicina generale della cooperativa, in conformità con le disposizioni previste dal nuovo AIR 432/2024».

Nicolò ha inoltre precisato che a questa attività «si aggiungerà quella svolta presso la Casa di Comunità di Finale Ligure, che rappresenta un’ulteriore offerta territoriale» per «garantire qualità e continuità del servizio» potenziandolo.