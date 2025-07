Santa Corona, al pronto soccorso l'ortopedico sarà disponibile anche in notturna

Lo specialista ortopedico in servizio presso il Pronto Soccorso del Santa Corona sarà disponibile anche nelle ore notturne per la gestione di eventuali urgenze chirurgiche, lavorando in affiancamento al chirurgo reperibile.

E' questa la novità introdotta da oggi, martedì 1° luglio, all'interno di una più ampia riorganizzazione interna del Dipartimento ortopedico voluta dalla Direzione Aziendale di Asl2 , con l’obiettivo di ottimizzare le risorse di personale del Dipartimento e garantire una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze ortopedico-traumatologiche.

Grazie a questo intervento organizzativo, viene confermata la presenza continuativa dell’ortopedico in Pronto Soccorso h24, nel rispetto degli standard regionali e nazionali.

"La Direzione Aziendale ringrazia tutto il personale coinvolto per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione di questo obiettivo, volto a rafforzare la prontezza operativa del presidio in caso di interventi urgenti, migliorando la tempestività di risposta ai bisogni dei pazienti critici" si legge nella nota di Asl2.