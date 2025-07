Il caldo di "Pluto" non lascia scampo: continuano le temperature roventi e le notti tropicali

Un vastissimo promontorio di alta pressione africana, soprannominato “Pluto”, continua a stazionare sul bacino del Mediterraneo. Questo gigante rovente alimenta una svolta estrema dell’estate, con temperature che raggiungeranno livelli potenzialmente record nei prossimi giorni.

In Liguria si registrano già condizioni anomale. Anche sui capoluoghi costieri la situazione è critica: in notti tropicali le minime superano i 25–28 °C (Genova 28 °C, Savona 27 °C, La Spezia 25,7 °C), con massime che hanno raggiunto fino a 37,6 °C a La Spezia e 34,6 °C a Genova.

Le giornate più calde della settimana si concentreranno tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Attesi valori record soprattutto nelle città del Nord e del Centro: Venezia potrebbe toccare 38–39 °C, battendo il precedente massimo di 36 °C del 2006. Anche Milano, Bologna, Firenze e Roma si preparano a “bollire” .

In Liguria, invece, le massime si manterranno tra 32 e 34 °C lungo la costa e fino a 37 °C nelle zone interne, con minime tropicali che non lasciano tregua.

Al Nord e nell’entroterra ligure non mancheranno degli scrosci pomeridiani a tratti anche intensi, ma l’anticiclone è troppo potente per cedere. Perciò, anche se si osserveranno temporali sparsi, questi non saranno in grado di mandare in crisi il caldo implacabile.

Si intravede una svolta intorno a domenica 6 luglio. I modelli prefigurano l'arrivo sulle regioni settentrionali di un fronte temporalesco organizzato, capace di rompere l’alta pressione e alleviare le temperature. Sebbene ancora da confermare, questa dinamica potrebbe riportare valori più vivibili all’inizio della prossima settimana, soprattutto al Nord.