"Sette giorni senza svuotare i cassonetti in via Pippo Garibaldi, da SEA-S nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sono ormai sette giorni che i cassonetti di via Pippo Garibaldi non vengono svuotati; la situazione è questa (vedi foto). Come ho già detto, abbiamo ricevuto istruzioni da operatori SEA-S di continuare a conferire alla vecchia maniera fino alla rimozione dei contenitori".

"Il problema è che non vengono svuotati. Con il caldo di questi giorni, lascio facilmente immaginare come andrà a finire. Premetto che ho provveduto ad avvisare la SEA-S del problema, ma ad ora nessuna risposta. Mi dicono che anche in altre zone della città la situazione sia uguale. Lascio ai cittadini il giudizio".