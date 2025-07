Gal "Valli Savonesi", approvato l’Accordo di Collaborazione: via libera alla proposta di Sviluppo Locale

L’assemblea costitutiva del GAL Valli Savonesi '23/'27 ha approvato l’Accordo di Collaborazione che lega enti pubblici, associazioni di categorie economiche e altri soggetti per un totale di 70 partner nell'entroterra savonese, individuando i membri dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Nominati e riconfermati il presidente Osvaldo Geddo e il vicepresidente Alessandro Oddo per acclamazione, l'assemblea ha inoltre approvato la Strategia di Sviluppo Locale (SSL), ovvero il piano del GAL '23/'27.

Il riconfermato presidente Osvaldo Geddo ha ringraziato i Comuni e le Associazioni di categoria per la fiducia ricevuta, evidenziando come ciò che si è fatto, nella programmazione 2014/2022, sia merito di un lavoro dello staff del Gal che ha nel direttore Giovanni Minuto e nella dottoressa Paola Deandreis due figure di alto livello professionale: “Il clima collaborativo all’interno del Gal ha consentito l’assegnazione di 7.673.000 euro, pari al 99% delle risorse a disposizione”.

“L’impegno sarà sempre quello di far crescere in modo sostenibile l’entroterra, con un’attenzione particolare alle filiere produttive, alla mitigazione del rischio idrogeologico ed alla sinergia fra le varie peculiarità territoriali”, ha aggiunto Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, ringraziando l’assemblea ed i colleghi.

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023/2027 parteciperà al bando di Regione Liguria per ottenere il finanziamento necessario alla programmazione prevista per i prossimi anni.

Il direttore del CeRSAA e del GAL Valli Savonesi, Giovanni Minuto, ha illustrato la proposta di SSL approvata dai partner.

“Un primo passo importante per il nuovo corso del GAL Valli Savonesi, che prevede, sulla base della progettazione elaborata, un pacchetto di risorse a disposizione del territorio pari a oltre 2,8 milioni di euro – afferma il presidente Geddo – Ora proseguiremo l’iter indicato sulla base della procedura stabilita dalla Regione Liguria, pronti ancora a sostenere significativi investimenti in settori strategici per l’economia dell’entroterra e della provincia di Savona”.