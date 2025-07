Innovazione e Tradizione: il Futuro della Lavorazione Lamiera con Cecchini Macchine

Questa realtà di Castelmaggiore, in provincia di Bologna, si distingue per la combinazione di innovazione tecnologica ed esperienza sul campo, in grado di garantire un servizio completo e all'avanguardia. Che si tratti di nuovi macchinari o di un mercato dell'usato sempre in aggiornamento, l'offerta produttiva di Cecchini spazia tra: laser, laser 2D e 3D, punzonatrici, combinate punzonatrice laser, piegatrici, taglio plasma, ossitaglio, water jet, magazzini automatici per lamiera, e tanto altro ancora.

Ma non solo un catalogo ricco e variato, l'azienda si occupa anche di vendita e assistenza post-vendita, una caratteristica fondamentale per un mercato altamente specialistico come quello delle Macchine Lavorazione Lamiera.

Da sottolineare l'attenzione all'usato, un settore in continuo sviluppo che consente a molte aziende di dotarsi di ottimi macchinari, mantenendo il controllo sui costi. Il mercato dell'usato di Cecchini Macchine Lavorazione Lamiera è vario e sempre aggiornato, con la garanzia della qualità che contraddistingue l'azienda da sempre.

Il cuore pulsante di questa realtà è a Castelmaggiore, ma la Cecchini Macchine Lavorazione Lamiera Srl ha anche una sede operativa a Budrio, per essere sempre pronta a soddisfare le esigenze dei numerosi clienti.

Un’attenzione particolare viene data anche al settore del sollevamento con impianti e accessori nuovi ed usati, per un servizio sempre completo ed efficiente. Dal laser 3D ai sistemi fms, passando per le presse piegatrici elettriche, l'offerta del catalogo rispecchia l'attenzione di Cecchini alla qualità, alla sicurezza e all'innovazione.

Lavorare la lamiera, infatti, non è solo una questione di macchinari, ma anche di conoscenze e competenze. E Cecchini può contare su un patrimonio di esperienza pluriennale nel settore, che si traduce in professionalità, assistenza tecnica e passione per il lavoro.

Innovazione e tradizione, qualità e competenza, efficienza e cordialità: ecco cosa significa lavorare con Cecchini Macchine Lavorazione Lamiera Srl. La prossima volta che avrete bisogno di una macchina per lavorare la lamiera, ora sapete a chi rivolgersi.





























