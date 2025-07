Piazza Vittorio Veneto a Varazze, fa discutere il futuro posizionamento della statua di Poseidone: "La Regione sa cosa sta finanziando?"

La riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze fa discutere. Non tanto per il restyling dell'area del quartiere San Nazario ma per i 285mila euro stanziati per l'opera. Il Poseidone che sta facendo storcere il naso a molti.

"Titolo dell'opera: 'Poseidone surfista'. Ma come si fa a non arricciare il naso? Se un lavoro del genere costasse 500 euro al mq x 700 mq sarebbero 350.000 euro qui invece sembrano essere ben oltre. Più di 1 milione - spiega Giacomo Robello, Coordinatore cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di Varazze Domani - I documenti non parlano di altri interventi oltre alla piazza per cui si spende solo e soltanto qui. I soliti cassoni che occupano spazio e riducono e di molto la fruibilità degli spazi. Nessuna idea di fare un bagno pubblico o una giostrina che significa di fatto non voler attirare bambini e famiglie. Per la statua commenti ne abbiamo?".

"Anche a me piace l'arte ma andrebbe forse contestualizzata meglio, questo é un documento ufficiale per cui, fino a prova contraria, nessuno mi fa pensare che la statua non sia proprio questa. Ripeto: 'Poseidone surfista' anche no dai. Lavori finanziati da Regione Liguria? Ma in Regione hanno letto i documenti e visto cosa starebbero finanziando coi soldi pubblici" conclude Robello.

Per la riqualificazione sono stati finanziati dal Fondo Strategico Regionale 1 milione e 161mila euro.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) era stato approvato a fine 2024, mentre il progetto esecutivo alla fine dello scorso maggio.

"Ora l'opera, ritenuta strategica dall'Amministrazione per la valorizzazione del quartiere di San Nazario, restituendo funzione e vivibilità a uno spazio urbano oggi sottoutilizzato, è pronta così per essere messo a gara e avviato entro l’anno" avevano detto dal Comune varazzino.

“La riqualificazione della piazza contribuirà a ricucire il tessuto urbano, migliorare i collegamenti cittadini e offrire nuovi spazi pubblici accessibili, sicuri e integrati con l’identità del quartiere” il commento del sindaco Luigi Pierfederici.

“L’intervento prevede la trasformazione dell’area in una piazza verde, moderna e funzionale, con nuove alberature, aree vegetali diffuse, spazi di sosta e relax, arredi urbani intelligenti, illuminazione smart e sistemi di raccolta e riuso delle acque piovane. I lavori permetteranno inoltre l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento del collegamento diretto con la passeggiata a mare e i percorsi pedonali lungo la via Aurelia, con l’allargamento dei marciapiedi per garantire maggiore accessibilità e fruibilità degli spazi. Una progettazione che mette al centro la sostenibilità ambientale e la qualità della vita urbana” aveva specificato il vicesindaco, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Filippo Piacentini.