Scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, il sindaco di Savona firma l'ordinanza con divieti e obblighi per cittadini e proprietari

Con l’arrivo dell’estate e le temperature sopra la media stagionale, aumenta il rischio incendi sul territorio comunale di Savona. Per questo motivo il sindaco Russo ha firmato l’ordinanza che dichiara lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, in linea con il provvedimento regionale che riguarda tutta la Liguria.

L’ordinanza dispone il divieto assoluto di accendere fuochi, usare fornelli, inceneritori, dispositivi che producano scintille o brace, fumare o compiere qualsiasi attività che possa provocare incendi. Il divieto riguarda non solo i boschi, ma anche terreni incolti, pascoli arborati, castagneti da frutto, filari, vivai, giardini e parchi urbani nelle vicinanze di aree boscate, oltre a qualsiasi altra parte del territorio comunale dove possa esserci pericolo di incendio.

Ai proprietari e a chi gestisce dei terreni viene imposto l’obbligo di pulire e mantenere in ordine le proprie aree, rimuovendo erbe secche, sterpaglie, residui vegetali e ogni altro materiale infiammabile. Il materiale raccolto dovrà essere smaltito correttamente e non potrà essere bruciato, come previsto dalle norme in vigore che vietano l’abbruciamento nei periodi di massimo rischio.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla cessazione dello stato di grave pericolosità, che verrà stabilita successivamente dalla Regione Liguria. Chi non rispetterà quanto ordinato rischia pesanti sanzioni.