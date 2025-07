Tour nel savonese per gli europarlamenti del Pd Gori e Bonaccini: "Bene ascoltare, verificare sui territori, le buone idee vengono dal confronto"

Dopo la tappa inaugurale del 22 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo – con la Convention “Innovare per tornare a crescere” – e le tappe a Varese, Novara, Vicenza, in Emilia-Romagna, e poi a Brescia, Mantova, Piacenza e Trento, nella giornata di oggi i due esponenti dem hanno avuto un confronto diretto con le imprese, ilavoratori, le associazioni di categoria e i sindacati.

L’obiettivo è stato quello di ascoltare le istanze e le specificità dei distretti e dei territori e discutere delle politiche europee per l’industria, la manifattura, il lavoro, l’energia. In un quadro globale sempre più segnato da instabilità geopolitica, transizione green e nuove barriere commerciali, la competitività dell’industria europea è sotto pressione.

"C'è una compattezza di un territorio che non si sta arrendendo, imprese e sindacati lavorano insieme, ed è l'ulteriore prova che questo territorio vuole mantenere questa storia. Voglio ringraziare i due europarlamentari perché la politica si fa a contatto con le aziende ascoltando le istanze" il commento del vicepresidente della Regione e consigliere regionale Roberto Arboscello.

"Come Cgil abbiamo sostenuto la necessità di mettere in campo politiche industriali, energetiche ed infrastrutturali che oggi mancano per rendere il territorio più competitivo e quindi per generare occupazione di qualità, passando per la salvaguardia dell'apparato industriale presente sul territorio con un occhio di riguardo ai comparti in difficoltà vetro, automotive, acciaio e aerospazio" ha detto Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona.