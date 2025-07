Raccolta rifiuti a Savona, Vaccarezza al sindaco Russo: “Criticità emerse già nel levante, ma veramente il 15 volete partire a ponente?”

In vista dell’imminente estensione del nuovo sistema di raccolta differenziata alla zona di ponente di Savona, prevista per il 15 luglio, il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza si rivolge direttamente al sindaco Marco Russo con una lettera aperta, esprimendo preoccupazione per le criticità già emerse nella zona di levante e invitando l’Amministrazione comunale a riflettere sull’opportunità di posticipare l’avvio del servizio in un’area sensibile anche dal punto di vista turistico.

“Marco carissimo, senza nessuna polemica, un paio di osservazioni vista la situazione della raccolta rifiuti a Savona mi vengono spontanee.

La volta scorsa, dopo il mio video, vi siete arrabbiati tutti.

Un consiglio te lo do usualmente, da amministratore ad amministratore per il bene di questa città.

Siete partiti nella zona di levante. Come è logico, ci sono stati dei problemi: alcune chiavi di alcuni cassonetti erano sbagliate; in alcune zone sono stati tolti senza avvisare i vecchi cassonetti, non sono stati messi quelli condominali. Nel frattempo ci si è resi conto che i mastelli, due per famiglia in un condominio, sono impossibili, perché vuol dire mettere fuori 70 mastelli davanti a un condominio. Diciamo che si è partiti. Magari, se non è proprio una falsa partenza, una partenza con difficoltà. Adesso, con tutti i problemi che ci sono a levante, ma veramente il 15 volete partire a ponente? Rischiate di sommare problemi a problemi. Tra parentesi, un pezzo della zona di ponente è davanti alle spiagge. E quindi oggi paghereste un prezzo altissimo anche dal punto di vista turistico. Savona bandiera blu, Savona che si vuole qualificare, Savona che comunque si è creata un'immagine in questi anni, vivaddio.

E quindi perché non spostare di qualche settimana? Lo so, avete detto che lo fate e lo dovete fare. Però a volte il buon senso, se applicato, può aiutare a diminuire i problemi. Spostate di qualche settimana la partenza dalla zona di ponente. Nel frattempo finite di prepararvi bene il servizio nella zona di levante e vedrete che alla fine, magari, avrete ridotto i disagi. È un argomento complicato, lo so.

Una cosa però ve la devo ricordare, perché l'altra volta vi siete arrabbiati inutilmente. Avete continuato a tirar fuori l'Amministrazione Caprioglio e le scelte dell'Amministrazione Caprioglio. Ricordatevi che l'Amministrazione Caprioglio ha ereditato una macchina scassata che con gli swap avevate messo in predissesto. Vi ha restituito una macchina a posto, col pieno di benzina e in grado di viaggiare. Ecco, cercate di fare più chilometri possibili e fra due anni cercheremo di avere una proposta amministrativa per fare in modo che quella macchina torni a essere governata del centrodestra. Cercate di non distruggerla nel frattempo”.