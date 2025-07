Atto vandalico a Villa Maria, “Futura Quiliano” denuncia: “Serve più attenzione per il patrimonio della comunità”

Nel corso del Consiglio comunale del 30 giugno, il gruppo di minoranza "Futura Quiliano" ha sollevato alcune perplessità riguardo la gestione e la tutela di Villa Maria, storica residenza recentemente restaurata e restituita alla cittadinanza.

A esporre l'accaduto è il capogruppo Rodolfo Fersini, richiamando la recente discussione nel Consiglio Comunale dello scorso 30 giugno: «Abbiamo avuto conferma da parte del sindaco, sollecitato in tal senso da una nostra precisa domanda, di un atto vandalico verificatosi nell'edificio verso fine 2024».

«Il sindaco - continua Fersini - ha risposto che “sono stati compiuti atti vandalici in Via Morosso e nella Villa con un’intrusione, quindi è stata fatta una denuncia ai Carabinieri; non sono stati fatti danni particolari alle strutture, ed è stata avviata l’indagine da parte dei Carabinieri che hanno fatto le rilevazioni in merito”, come riportato nel verbale».

Per Futura Quiliano, la vicenda solleva interrogativi importanti sul modo in cui è stato gestito l’episodio: «Riteniamo grave il fatto che non sia stata data tempestiva comunicazione dell’accaduto considerando che Villa Maria è innanzitutto un patrimonio della Comunità quilianese e non solo degli amministratori di turno».

Al centro delle critiche anche l’assenza, al momento dell’intrusione, di un sistema di allarme: «Ancor più deprecabile, è l’assenza di un impianto anti intrusione a distanza di quasi nove mesi dall’inaugurazione dopo i lavori di restauro (l’inaugurazione ha avuto luogo il 6 aprile 2024) di un bene così prezioso soggetto anche a vincolo da parte della Soprintendenza. E ci sembra poco giustificabile la motivazione del Sindaco che ha detto: “Eravamo nella fase di interregno per l’ultimazione degli interventi che c’erano ancora”. Oggi, per fortuna, l’impianto anti intrusione è stato installato».

Nella stessa seduta, è stato approvato con i soli voti della maggioranza il “Regolamento per l’utilizzo di Villa Maria e del parco di pertinenza”, che disciplina modalità e condizioni per l’organizzazione di eventi culturali, conferenze, convegni, corsi, mostre e rinfreschi per matrimoni.

Il gruppo “Quiliano Futura” si è astenuto, motivando così la propria posizione: «L’astensione è motivata dal fatto che non sia stata ad oggi “pensata”, da parte dell’Amministrazione Isetta, alcuna agevolazione per i residenti nel Comune di Quiliano nel caso di rinfreschi relativi a matrimoni o per le Associazioni del territorio nel caso di organizzazione di eventi culturali».

Fersini conclude ribadendo il valore simbolico e collettivo della villa: «Come abbiamo già sottolineato, Villa Maria rappresenta soprattutto un patrimonio della Comunità di Quiliano verso la quale avremmo auspicato da subito più attenzione e sensibilità da parte dell’Amministrazione, un’attenzione che dovrebbe essere naturale e non sollecitata».