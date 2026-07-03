Farmacie dell'entroterra, in quattro passano dalla gestione provvisoria a quella definitiva

La sanità di prossimità compie un importante passo avanti nell'entroterra della provincia di Savona. La Regione Liguria ha infatti varato un nuovo decreto che interviene sulle linee guida per la revisione della pianta organica delle farmacie, garantendo stabilità a quattro presìdi ritenuti fondamentali per le comunità dei piccoli comuni savonesi che saranno assegnate in via definitiva ai farmacisti che le gestiscono, rispetto alla precedente gestione provvisoria.

Nel decreto emanato dalla Regione Liguria, questo riguarderà la Farmacia Pennavaire nel Comune di Castelbianco, la Farmacia San Giorgio nel Comune di Vezzi Portio, la Farmacia Antico Borgo nel Comune di Zuccarello, la Farmacia Merula nel Comune di Stellanello.

A inquadrare l'iniziativa è la capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Sanità, la consigliera Sara Foscolo, che afferma: “Il provvedimento salva-farmacie dei piccoli Comuni liguri, una battaglia vinta dalla Lega che si era impegnata sin dalla scorsa legislatura. Si tratta di un provvedimento che nasce dall'ascolto dei piccoli Comuni del nostro entroterra, dove spesso sono carenti i servizi provocando un continuo spopolamento o rendendo difficile l'autonomia della popolazione anziana”.

Il provvedimento ha le sue radici normative nel lavoro svolto in consiglio regionale durante i mesi passati, andando a premiare la continuità del servizio sul territorio. “Il nuovo decreto è stato emanato a seguito dell'emendamento che avevo presentato in consiglio regionale l'anno scorso, approvato all'unanimità, con il quale veniva stabilita la possibilità che le farmacie in gestione provvisoria potessero essere assegnate in gestione definitiva ai farmacisti che le gestiscono da almeno tre anni”, precisa Foscolo.

“Un passo in avanti per la Sanità sul territorio del Savonese, che deve essere sempre più vicina ai cittadini”, chiosa la consigliera regionale del Carroccio.