Ceriale, il Comune chiede il coinvolgimento della Prefettura contro vandalismo e degrado. Fasano: "La sicurezza è una priorità"

L'Amministrazione comunale di Ceriale ha richiesto formalmente al Prefetto di Savona la convocazione di una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione della sicurezza urbana e valutare, insieme alle autorità competenti, ulteriori misure di prevenzione e controllo del territorio.

Nella richiesta, il sindaco Marinella Fasano richiama alcuni episodi che si sono verificati recentemente, tra cui una lite avvenuta il 1° luglio in piazza della Vittoria, alcuni danneggiamenti ai bagni pubblici della località Pineta, atti vandalici alla Fontana di Parco Sasso e situazioni di degrado legate alla presenza serale di gruppi di giovani in piazza della Chiesa. Circostanze che hanno portato l'Amministrazione a chiedere un confronto diretto con Prefettura e Forze dell'Ordine per condividere un quadro aggiornato della situazione, valutare il potenziamento dei servizi di vigilanza e rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

«La sicurezza dei cittadini e degli operatori economici rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione – dichiara il sindaco Marinella Fasano –. Per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso attivarci immediatamente, chiedendo la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il nostro obiettivo è quello di affrontare la situazione con spirito istituzionale, insieme alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine, individuando ogni ulteriore strumento utile a garantire serenità alla comunità e a preservare l'immagine di Ceriale, una città che vuole continuare a distinguersi per accoglienza, vivibilità e qualità della vita».

L'assessore alla Polizia Locale Eugenio Maineri sottolinea: «I fatti che si sono verificati nei giorni scorsi meritano la massima attenzione, ma è altrettanto importante rappresentare la situazione nella sua reale dimensione. Non siamo di fronte a un territorio in balia della microcriminalità, bensì a episodi circoscritti che riguardano un numero limitato di soggetti, spesso in condizioni di alterazione, sui quali viene svolta una costante attività di controllo. Il sindaco, unitamente all’Amministrazione comunale, si è mosso tempestivamente, senza attendere sollecitazioni esterne, chiedendo fin da subito il coinvolgimento della Prefettura. Purtroppo, c’è stato uno sciacallaggio politico, anche della minoranza consiliare, che si poteva evitare, soprattutto per non intaccare l’immagine della nostra città. Continueremo a investire nella sicurezza urbana, come dimostrano il potenziamento dei servizi della Polizia Locale, l'incremento delle risorse destinate agli straordinari e l'introduzione delle cosiddette “zone rosse”, che illustreremo a breve nel dettaglio».

«Gli agenti della Polizia locale svolgono un ruolo importante, collaborando con tutte le forze di Polizia. La sicurezza – aggiungono Fasano e Maineri - si costruisce attraverso il lavoro quotidiano e la collaborazione tra istituzioni. Desideriamo inoltre esprimere un sincero ringraziamento al comandante della Compagnia Carabinieri Massimiliano Stella e a tutti i militari dell'Arma, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità e piena collaborazione ogni volta che è stato necessario intervenire a tutela dell'ordine pubblico».

L'Amministrazione comunale ribadisce infine la volontà di proseguire il percorso di confronto con tutte le istituzioni competenti, nella convinzione che il coordinamento tra Comune, Prefettura e Forze dell'Ordine rappresenti lo strumento più efficace per prevenire situazioni di criticità e garantire un ambiente sempre più sicuro per residenti, turisti e attività economiche.