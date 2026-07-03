Finale, prosegue il Progetto di Mobilità Garantita: inaugurato un nuovo veicolo attrezzato al servizio delle persone più fragili

I Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure possono contare su di un nuovo veicolo per il trasporto sociale, volto a favorire una migliore accessibilità e inclusione sul territorio venendo incontro alle esigenze delle persone più fragili.

Nella mattinata odierna è stato consegnato e inaugurato, presso Piazza Donatori di Sangue, il nuovo Fiat Doblò attrezzato per specifiche necessità e adeguato a persone con difficoltà motorie e non autonome nella mobilità, frutto del proseguimento del “Progetto Mobilità Garantita” in collaborazione tra il Comune di Finale Ligure e la Società Benefit PMG Italia.

Questa, avviata nel 2018 nell'ambito delle forme di cooperazione tra pubblico e privato previste dalla Legge n. 328/2000, ha consentito in questi anni di offrire un servizio essenziale a favore della cittadinanza. Il mezzo precedentemente concesso in comodato d'uso gratuito all'Ente ha infatti garantito mediamente oltre 180 trasporti all'anno, permettendo a persone con disabilità, anziani e cittadini in condizioni di fragilità di raggiungere strutture sanitarie, luoghi di lavoro, centri diurni, impianti sportivi e altri servizi fondamentali, assicurando inoltre gli spostamenti necessari per terapie, attività sociali e ricreative e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Affermano il Sindaco, Angelo Berlangieri, e l'Assessore ai Servizi Sociali, Luciana Di Mauro: "Poter rinnovare questo progetto rappresenta una risposta concreta ai bisogni di una comunità caratterizzata sempre più da un progressivo aumento dell'età media della popolazione, e conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di promuovere strumenti capaci di favorire l'autonomia personale, l'inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita della comunità. Garantire un servizio come quello del trasporto accessibile significa infatti contribuire a ridurre le disuguaglianze, facilitando l'accesso ai servizi e contrastando il rischio di isolamento delle persone più vulnerabili".

Laura Alessandri, presente all'inaugurazione in rappresentanza di PMG Italia Società Benefit: «Ringraziamo l'Amministrazione per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nel portare avanti questo progetto. Questo mezzo è simbolo di una comunità imprenditoriale sensibile e ricca di persone pronte a dare risposte ai bisogni del territorio, mettendosi a disposizione dei propri concittadini più fragili».

Il progetto continua a essere reso possibile grazie al sostegno delle imprese del territorio, che attraverso l'affitto di spazi pubblicitari collocati sulla carrozzeria del veicolo contribuiscono concretamente al finanziamento e al mantenimento del servizio. In particolare, il rinnovo del servizio è stato possibile grazie al contributo economico di 39 attività economiche, che hanno scelto di sostenere un'iniziativa di grande valore sociale. Un modello di collaborazione che rappresenta un esempio virtuoso di responsabilità sociale d'impresa e di sinergia tra istituzioni e tessuto economico locale.

"Ringraziamo coloro che, con il proprio impegno economico, ci hanno aiutato a rendere concreto questo impegno in favore dei servizi nel campo sociale – aggiungono il Sindaco e l'Assessore – Il sempre disponibile contributo delle aziende del territorio rappresenta un elemento fondamentale per la continuità del progetto, testimoniando come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in un servizio di elevato valore sociale, capace di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e di rafforzare i principi di solidarietà, inclusione e coesione della comunità finalese".



