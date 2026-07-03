Albenga, aperte le buste della gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali dei campeggi

Sono state aperte questa mattina, venerdì 3 luglio, le buste contenenti le offerte presentate nell'ambito della procedura pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alle aree ad uso campeggio del territorio comunale di Albenga.

La procedura riguarda complessivamente dieci lotti. Dall'esame delle candidature è emerso che per due aree non è stata presentata alcuna offerta, mentre un solo lotto ha suscitato la concorrenza di due operatori. Per i restanti sette lotti, invece, è stata depositata una candidatura unica.

La commissione incaricata di esaminare le proposte è presieduta dall'ingegner Franca Briano ed è composta dall'avvocato Emanuele Scardigno, dal dottor Massimo Salvatico e dal funzionario del Servizio Demanio del Comune di Albenga, l'architetto Stefano Robello.

Nei prossimi giorni la commissione procederà alla valutazione delle offerte secondo i criteri stabiliti dal bando di gara, che privilegiano non solo gli aspetti gestionali, ma anche la qualità dei progetti presentati.

Come già avvenuto per la recente procedura relativa alle concessioni degli stabilimenti balneari, anche in questo caso saranno premiate le proposte in grado di coniugare la riqualificazione delle aree oggetto di concessione con interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici e collettivi.

L'amministrazione comunale ricorda inoltre che, nella fase di transizione tra le vecchie e le nuove concessioni, è stata disposta la temporanea efficacia delle concessioni pregresse. Si tratta, viene precisato, di un differimento tecnico finalizzato esclusivamente a garantire la continuità delle attività durante lo svolgimento delle procedure di gara e non di una proroga generalizzata delle concessioni esistenti. La misura resterà in vigore solo per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter di assegnazione.