Sp29, ancora controlli nella Galleria Fugona: tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio circolazione sospesa

Sospensione temporanea della circolazione lungo la strada provinciale 29 “del Colle di Cadibona” nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2026 per consentire l’esecuzione di lavori di controllo all’impianto di illuminazione della galleria Fugona, con eventuale sostituzione delle lampade.

Lo stabilisce la Provincia di Savona, che ha disposto lo stop al traffico veicolare nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 138+250 e 141+210, includendo il viadotto Rastello e la galleria Fugona, nel territorio del Comune di Altare. L’intervento è motivato dalla necessità di garantire le condizioni di sicurezza durante le verifiche tecniche sull’impianto di illuminazione, attività che – come si legge nella comunicazione dell’ente – rendono “l’impossibilità di garantire la fruizione della sede stradale”.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 18 di martedì 7 luglio fino alle ore 6 del mattino successivo. Durante l’intero periodo di interdizione, il traffico verrà deviato sulla viabilità comunale interna al centro abitato di Altare, individuata come percorso alternativo per garantire la continuità dei collegamenti e la sicurezza degli utenti della strada.

Nel provvedimento viene inoltre specificato che, in caso di criticità sulla limitrofa autostrada A6 Torino–Savona, con conseguente deviazione dei flussi di traffico sulla provinciale 29, le lavorazioni verranno sospese per evitare situazioni di sovraccarico della viabilità alternativa e possibili rischi per la circolazione.

L’intervento rientra nelle attività periodiche di manutenzione e controllo delle infrastrutture stradali, con particolare attenzione ai sistemi di illuminazione delle gallerie, considerati elementi essenziali per la sicurezza della circolazione nelle ore notturne.