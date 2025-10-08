Alla scoperta dei fossili: il viaggio nel tempo arriva ad Altare

Il fascino della storia della Terra arriva a portata di mano nel cuore di Altare, grazie al Laboratorio dei Fossili, recentemente inaugurato. Si tratta di uno spazio didattico e divulgativo pensato per adulti e bambini, dove è possibile esplorare reperti che raccontano milioni di anni di vita sul nostro pianeta.

Il laboratorio offre esperienze uniche: attraverso lezioni interattive, giochi educativi e attività pratiche, i visitatori possono osservare e persino toccare fossili di piante e animali, avvicinandosi così alla scienza in modo concreto e coinvolgente. Situato in piazza 1° Maggio, il laboratorio è visitabile su prenotazione, garantendo un’esperienza personalizzata e sicura per tutti.

Ma le attività non si limitano alla sede del laboratorio: grazie a un kit speciale itinerante, i fossili potranno essere portati direttamente nelle scuole, permettendo agli studenti di scoprire la storia della Terra senza dover lasciare l’aula.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il laboratorio via email all’indirizzo laboratorio.fossili@virgilio.ito telefonicamente al numero 338 2453467.