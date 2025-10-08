“Pokemondo” sbarca a Savona: un nuovo spazio dedicato ai Pokémon e ai loro fan

Sarà inaugurato domenica 12 ottobre, a partire dalle 14, in via Montenotte 41R a Savona, il primo store fisico Pokemondo, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di Pokémon, Magic: The Gathering e del collezionismo legato al mondo nerd e pop.

Pokemondo, già noto online come community dedicata al collezionismo, diventa ora un luogo reale dove incontrarsi, scambiare, acquistare e condividere la passione per le carte e la cultura nerd.



L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Federic, il più seguito content creator italiano nel mondo Pokémon, che incontrerà fan e collezionisti in un esclusivo Meet & Greet.



L’ingresso è libero.



