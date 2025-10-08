Varazze, torna il Trofeo Fantozzi: in Lungomare Europa la "Coppa del Mondo per Corridori Ipodotati"

Torna il Trofeo Fantozzi. Dopo l'edizione 2024 in Valbrevenna, fa nuovamente tappa a Varazze sabato 11 ottobre.

Il percorso si snoda lungo Lungomare Europa fino alla zona della Baia del Corvo visto la presenza del cantiere sul ponte sul rio Arenon.

La "Coppa del Mondo per Corridori Ipodotati", gara ciclistica arrivata alla 35esima edizione è riservata ai corridori più strambi e talentuosi del mondo, ispirata al leggendario personaggio di Fantozzi personaggio letterario e cinematografico ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

Insomma una sorta di "Coppa Cobram" che ritorna nel comune varazzino dopo altre edizioni nel savonese che hanno visto cimentarsi corridori con le più particolari bici in qualsiasi condizione fisiche diverse come dicono gli organizzatori: "ciclisti "sfigati, sovrappeso e poco o per nulla atletici".

L'evento è gemellato con la conferenza sul Futurismo e il raduno delle Moto Guzzi.

Per l'occasione è stato commissionato al Musicattore caricaturista Luigi Maio la nuova mascotte del Trofeo.

Il programma: ore 11 ritrovo alla Marina di Varazze; ore 12-14 punzonatora; ore 15 Partenza con preludio della famosa Tozzi Fan Cool Band; ore 16.15 circa sosta risotto a Cogoleto; ore 17.45 Saluto dei partecipanti nella conferenza sul Futurismo; ore 18.15 Arrivo alla Marina di Varazze. A seguire premiazioni e Cena Sociale fantozziana.