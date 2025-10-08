Ubik Savona, lo psicologo Pasquale Romeo e l’economista Giuseppe Romeo presentano il libro "Il segreto della felicità"

Giovedì 9 ottobre, alle ore 18, presso la Libreria Ubik, si terrà un incontro con lo psicologo Pasquale Romeo e l’economista Giuseppe Romeo, in occasione della presentazione del loro libro “Il segreto della felicità. Come liberare la vita dai pensieri negativi” edito da Diarkos. A moderare l’incontro sarà Renata Barberis.

Durante l’appuntamento, gli autori accompagneranno il pubblico in una riflessione profonda sul tema della felicità e sul modo in cui i pensieri negativi possono condizionare la nostra vita quotidiana. A chi non è mai capitato, infatti, di sentirsi travolto da un vortice di ansie, paure e incertezze, al punto da perdere il controllo e provare un senso di smarrimento? Spesso, nel tentativo di tenere tutto sotto controllo, finiamo per naufragare nel mare dei nostri problemi, piccoli o grandi che siano.

Il libro di Pasquale e Giuseppe Romeo propone un percorso per imparare ad affrontare con maggiore serenità le difficoltà della vita, riscoprendo la forza dell’autostima e la capacità di resilienza. Secondo gli autori, liberarsi dal peso dei pensieri paralizzanti e conquistare la leggerezza delle cose è la chiave per “galleggiare” anche nelle tempeste interiori.

Lasciarsi andare al flusso della vita, spiegano, non significa arrendersi o assumere un atteggiamento passivo, ma imparare a vivere gli eventi con equilibrio e consapevolezza, mantenendo saldo il timone delle proprie emozioni e della propria mente. Solo così si può imparare a navigare con leggerezza, scoprendo che una mente capace di lasciarsi trasportare dal flusso della vita è, in fondo, una mente più felice.