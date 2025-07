Savona, nuovo sistema di raccolta dei rifiuti da consegnare ancora un centinaio di contenitori condominiali nel Ponente cittadino

In queste giornate Sea-S sta completando la consegna dei contenitori per tutti i condomini della zona del Ponente cittadino che attendono il completamento della dotazione, ne mancano ancora circa 100 su circa 700 condomini destinatari.

"Considerando anche chi è dotato dei mastelli per l’esposizione, già da oggi oltre il 90% dei cittadini della zona di Ponente – spiega Sea-S - sono in condizione di conferire i rifiuti correttamente con il nuovo sistema di raccolta e sono tenuti a farlo. Unicamente per il rimanente 10%, a garanzia della continuità del servizio, nei prossimi giorni, rimarranno a disposizione i contenitori stradali, che verranno gradualmente rimossi per zone con il completamento delle consegne dei contenitori condominiali".

"Per l’esposizione degli imballaggi di plastica e metallo- dice Sea-S - tutti quanti sono tenuti ad attendere il prossimo conferimento a calendario, la sera di mercoledì 16 luglio, dal momento che il conferimento avviene nei sacchi semitrasparenti di colore giallo, parte del Kit obbligatorio che tutti i cittadini sono tenuti a ritirare prima dell’avvio del servizio".

I contenitori stradali per la plastica, saranno i primi ad essere rimossi.

"Invitiamo tutte le utenze coinvolte – conclude Sea-S - a completare al piu’ preso il ritiro del kit per la raccolta differenziata, recandosi presso il punto di contatto di legino in via Pietragrossa durante i nuovi orari di apertura". Gli orari sono al lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12,30