Quiliano, lavori nella scuola di Valleggia, 4 aule nell'ex Sms Aurora: spazio prima alla manutenzione

La giunta comunale di Quiliano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e esecutivo per la manutenzione straordinaria del complesso dell'ex Sms Aurora di Valleggia.

Per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria “Peressi” nella frazione quilianese è stata disposta la dislocazione, per l'anno scolastico 2024/2025, della stessa in altre sedi adeguate e per questo l'amministrazione ha deciso di posizionare 4 aule nell'edificio di proprietà comunale, dell'ex società che però necessita di lavori manutentivi propedeutici all'attività scolastica.

Gli spazi che saranno interessati sono presenti al piano terra e al primo piano. Al piano terra il salone esistente verrà organizzato ricavando due aule e un corridoio di distribuzione. Al primo piano verrà ripensata la distribuzione interna esistente, demolendo le tramezze prefabbricate presenti oltre il primo locale.

Verranno realizzate nuove pareti con le stesse caratteristiche di quelle realizzate nel piano sottostante per distribuire in modo più funzionale gli spazi e realizzare così due aule per gli studenti.

Nella prima stanza verrà realizzato invece un servizio igienico, che manca a questo piano, elevando una tramezza per dividere lo spazio in antibagno con lavabo e bagno con wc. Gli studenti al piano terra potranno invece utilizzare i servizi igienici già esistenti.

Prima di procedere con lo sviluppo del progetto era stata eseguita una ricognizione sull’edificio per accertarsi delle condizioni e delle caratteristiche dello stato di fatto, effettuando il rilievo dei locali per capire come organizzare i nuovi spazi previsti con la finalità di ottimizzare gli spazi esistenti in funzione delle nuove destinazioni d’uso previste, contenendo nello stesso tempo i costi visto la provvisorietà della sistemazione.

La localizzazione dell’edificio ai margini del centro abitato, facilmente accessibile con i mezzi, consente l’agevole accesso all’area dell’intervento e permette un’organizzazione funzionale e sostenibile per realizzare tutte le opere previste.

Il cantiere non avrà un impatto rilevante, in quanto si tratta di opere prevalentemente interne, inoltre le ampie aree esterne consentiranno di organizzare l’area di cantiere senza dover occupare aree pubbliche esterne, ma rimanendo all’interno della proprietà dell'ex Sms.

La cifra complessiva dell'intervento si attesta sui 169mila euro.