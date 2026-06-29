Albenga, il Sindaco firma l’ordinanza che limita la vendita di alcolici da asporto

Il Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

Il divieto riguarda gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali con vendita per asporto, le medie e grandi strutture di vendita, i distributori automatici e i veicoli attrezzati per la preparazione e la vendita di alimenti e bevande.

Resta invece consentita la consumazione all’interno dei locali e nelle aree esterne regolarmente autorizzate.

Sono escluse dal divieto: la somministrazione al banco o al tavolo all’interno dei pubblici esercizi, il consumo nelle aree esterne in concessione ai locali, il servizio di consegna a domicilio, le manifestazioni e gli eventi regolarmente autorizzati, limitatamente alle aree, alle date e agli orari previsti dalle rispettive autorizzazioni.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa ordinanza rappresenta un importante strumento di prevenzione, che si affianca alle altre azioni che le forze dell’ordine stanno portando avanti sul territorio che ricoprono un ruolo determinante in queste tematiche. Per questo, nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, abbiamo richiesto – e ottenuto – l’intensificazione dei controlli e del presidio del territorio da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e di tutti i corpi competenti in materia, con particolare attenzione alle aree più sensibili e maggiormente frequentate.”.

La violazione delle disposizioni previste dall’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, da 25 a 500 euro, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile o penale nei casi previsti dalla legge.



