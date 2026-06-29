Albenga, la Provincia cerca un immobile per un nuovo istituto scolastico superiore

La Provincia di Savona alla ricerca di un immobile o la porzione di immobile, idoneo per l'istituzione e il funzionamento di un Istituto Scolastico Superiore nel territorio di Albenga tramite un contratto di locazione o acquisto in proprieta.

Palazzo Nervi ha infatti pubblicato un avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per la candidatura di immobile che non hanno un valore di proposta contrattuale e non vincolano l'amministrazione provinciale, che si riserva la facoltà di interrompere o annullare la procedura in qualsiasi momento.

La Provincia valuterà proposte alternative di cessione dell'immobile a titolo di locazione passiva con la durata minima di 6 anni più altri 6 e la cessione dell'immobile in piena proprietà (compravendita).

Gli immobili offerti dovranno possedere, a pena di esclusione, la localizzazione all'interno del comune albenganese, in un'area facilmente accessibile dai mezzi di trasporto pubblico locale e con una superficie totale compresa tra un minimo di 2.000 mq e un massimo di 3.000 mq, idonea a ospitare circa 250 alunni.

La cxategoria catastale dovrà essere coerente (B/5 - Scuole e laboratori) o, in alternativa, l'immobile dovrà essere urbanisticamente e strutturalmente trasformabile per l'uso scolastico a cura e spese del proponente prima della consegna.

All'interno dovranno esserci almeno 23 aule didattiche (laboratori compresi), uffici di segreteria, presidenza, sala professori, servizi igienici a norma e locali tecnici. Per quanto riguarda gli spazi esterni dovrà essere presente un'area destinata a cortile con pertinenza esclusiva da destinare a spazio ricreativo/evacuazione.

L'immobile dovrà essere consegnato in possesso di un certificato di Agibilità/Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA); Idoneità statica e sismica per l'uso scolastico; Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità per la specifica attività scolastica o impegno all'ottenimento prima della stipula; Piena conformità degli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico) con rilascio delle relative DiCo (Dichiarazioni di Conformità).

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alla Provincia di Savona entro e non oltre le 12:00 del 13 luglio.