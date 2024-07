Savona, il consigliere di maggioranza Frumento: "Certe strade di sera diventano piste da corsa"

Arriva dal consigliere di maggioranza Giancarlo Frumento la segnalazione di pericolosità su alcune strade cittadine, in particolare le principali vie di accesso, come corso Tardy e Benech o corso Vittorio veneto.

" Il problema riguarda l'aspetto sia abitativo, il rumore - ha detto Frumento - sia della sicurezza stradale. Molti cittadini, veramente tanti, mi segnalano che le strade di collegamento della nostra città con i paesi limitrofi, ad esempio corso Ricci, corso Tardy e Benech o corso Vittorio Veneto, di notte rappresentano vere e proprie piste da corsa. Nella mia precedente esperienza per alcune strade avevo chiesto i dossi, ma mi è sempre stato detto che non è possibile installarli ".

Il tema della sicurezza stradale sarà oggetto del Pums che il Comune sta preparando, come spiegato dall'assessore Ilaria Becco. "Andando nello specifico - ha detto l'assessore - circa le modalità per rendere meno pericolose le vie di scorrimento della nostra città, i dossi hanno una disciplina specifica, normata sia dal codice della strada sia dalla direttiva del Ministero lavori pubblici che hanno detto che non possono essere posizionati nelle vie normalmente percorsi da mezzi di soccorso. Diverso il tema dell'attraversamento pedonale rialzato ma anche qui c'è una direttiva del Ministero che ne sconsiglia l'installazione dove ci sono strade di scorrimento. Stiamo valutando anche le altre modalità come i pannelli dissuasori di velocità, che hanno effetto di prevenzione. Uno è stato installato alla Villetta. Sul tema autovelox forse può valer la pena aspettare che si definisca meglio la questione dal punto di vista normativo".

Per ciò che riguarda Corso Tardy e Benech recentemente ci sono stati incontri con il quartiere. "Abbiamo intenzione di mettere un nuovo semaforo - ha spiegato Becco - in corrispondenza dell'attraversamento pedonale dalla Chiesa del San Paolo perché è un incrocio pericoloso".