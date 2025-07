Operaio cade per 15 metri da un’impalcatura in un cantiere autostradale, mobilitato l’elisoccorso: codice rosso al Santa Corona

Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere autostradale dell’A6, nei pressi della Sp 29, tra Vispa e Ferrania, in prossimità della rotonda che conduce al biodigestore, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 50 anni è precipitato da un’impalcatura, facendo un volo di circa 15 metri per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle 11:00. La centrale operativa del 112 ha attivato immediatamente i soccorsi, inviando sul posto la Croce Bianca di Carcare, l’automedica, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli ispettori dell’UOPSAL (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl2.

Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo da Albenga. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato politraumi agli arti inferiori.