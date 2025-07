Via Dante fa ancora discutere, "Impegno x Finale": "Sistemazione provvisoria dimostra assenza di visione"

“Facciamo chiarezza: dopo oltre un anno di nuova amministrazione, via Dante non ha ancora un nuovo progetto. Il precedente, realizzato dall’amministrazione Frascherelli, evidentemente non è stato gradito e così, nonostante le risorse pubbliche già impegnate per avviare la riqualificazione della via con la creazione di una ciclabile, si è deciso di bloccare tutto, eliminare la previsione di finanziamento e di completamento, lasciando la via un pericolo quotidiano e un vero orrore dal punto di vista dell’immagine”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali del gruppo di opposizione "Impegno per Finale".

“Si continua a tappare con pezze di asfalto, i lavori partono solo a metà luglio dopo un inverno di immobilismo totale e, ciliegina sulla torta, si realizza una nuova segnaletica orizzontale senza nemmeno considerare l’ipotesi di una ciclabile, almeno provvisoria e sperimentale. Se ci fosse davvero la volontà di farla, si proverebbe a farla. Invece, dopo i rattoppi, ecco che aumentano i parcheggi anziché tentare una ciclabile almeno provvisoria. Il progetto dell’amministrazione precedente non riduceva gli stalli, ma ne aggiungeva di nuovi in via del Cigno, operativi da aprile 2024”.

“Un’altra bugia da sfatare riguarda i sottoservizi, eseguiti lentamente e in momenti poco opportuni: erano già previsti e non sono nuove idee di cui qualcuno si vanta. Certo, andavano organizzati meglio, in tempi diversi e con un progetto completo da poter calendarizzare. In definitiva, manca una visione futura e un progetto chiaro per la città”, concludono da "Impegno per Finale".