E' nata l’associazione culturale "Millesimo Vive Arte&Storia"

Il 16 luglio, festività della Madonna del Carmine, Patrona di Millesimo, è stata ufficialmente fondata, nel salone comunale, l’associazione culturale “Millesimo Vive Arte&Storia”.

L'avvocato Marco Pella ha curato la stesura dello statuto, il coinvolgimento dei soci fondatori e l’organizzazione delle riunioni preparatorie. La proposta ha ricevuto immediata e fondamentale promozione, nonché un insostituibile e convinto impulso da parte del Sindaco Francesco Garofano, che ha affiancato e incoraggiato sin da subito il progetto.

Il direttivo eletto vede l’avvocato Pella alla presidenza, Carmelo Prestipino vicepresidente; consiglieri la dottoressa Daniela Barlocco, l’avvocato Elisabetta Puddu e Davide Pirotto. Revisore dei conti è Mimo Lovanio, tutte figure di riferimento costante nel percorso fondativo. L’associazione mira a promuovere i luoghi simbolo del borgo, a partire da Villa Scarzella — futura sede — che ospiterà il Museo del Territorio, diretto con instancabile competenza da Carmelo Prestipino, comprendente anche il Museo Napoleonico.

"Abbiamo acceso qualcosa che può diventare un vero potenziale per Millesimo. C’è grande voglia di fare e siamo aperti a tutte le persone che vogliono promuovere la cultura nel paese. Nei prossimi mesi apriremo la sede e attiveremo canali social per entrare in contatto con chi vorrà contribuire. Desidero esprimere sincera gratitudine ai soci fondatori che, tutti, mi hanno sostenuto e affiancato: insieme riusciremo a promuovere al meglio la storia di Millesimo", commenta l'avvocato Pella.

Alla firma della costituzione dell’associazione era presente anche il sindaco Francesco Garofano, promotore convinto dell’iniziativa e impareggiabile partner istituzionale nell’avvio del progetto: "Millesimo ha dei veri gioielli sul suo territorio — penso a Santa Maria extramuros, il Castello del Carretto, il Monastero di Santo Stefano e ovviamente il ponte della Gaietta — tuttavia, non è sempre facile organizzare la promozione del territorio e la divulgazione della storia e della cultura del paese. Voglio quindi ringraziare l’avvocato Pella, il direttivo e tutta l’assemblea per essersi mostrati sensibili a temi importantissimi che necessitano di essere tramandati".