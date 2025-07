Per quattro agenti della polizia locale un "corso base avanzato" per usare le bici elettriche

Un corso da 1.756 euro per usare le e-bike, destinato ad agenti di polizia locale. Accade a Savona. La sicurezza sul lavoro è una cosa seria, un obbligo di legge inderogabile che impone formazione specifica per ogni nuova attrezzatura in dotazione. Anche quando il "pericolo" si nasconde dietro l'insidiosa complessità di un velocipede a pedalata assistita.

Il Comune di Savona ha stanziato la cifra di 1.756,80 euro per - testualmente - un "corso base avanzato per l'utilizzo di velocipedi e-bike". Quattro agenti della polizia locale saranno i protagonisti di questa avventura formativa, affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ride Extreme" di Finale Ligure.

Al Corpo della polizia locale sono stati dati in dotazione biciclette elettriche acquistate attraverso il progetto “Police Bike Patrol -Vivere Percependo Sicurezza” finanziato dalla Regione Liguria. E ora - per legge - gli agenti devono essere formati per inforcare i velocipedi.

L'investimento di quasi 440 euro a testa per agente trova la sua ferrea giustificazione nelle normative sulla sicurezza e nella necessità di formare il personale che si avvicina a questi nuovi mezzi (in particolare il Documento di Valutazione dei Rischi).