Accerchiano e minacciano un coetaneo per farsi dare il portafoglio: deferiti minorenni per concorso in rapina

I carabinieri del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio intensificata con l’arrivo dell’estate, hanno denunciato in stato di libertà tre minorenni accusati di rapina.

I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato, quando un 14enne savonese è stato accerchiato nei pressi di via Savona, a Varazze, da tre ragazzi, anche loro minorenni e provenienti dalla provincia di Pavia. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, i tre avrebbero minacciato il coetaneo, costringendolo a consegnare il portafoglio con il denaro all’interno.

La segnalazione dell’accaduto è arrivata al numero unico di emergenza 112. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona, già presente nel comune. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, i militari sono riusciti a individuare i tre presunti responsabili a breve distanza dal luogo dell’aggressione e a fermarli.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al ragazzo. I tre 15enni sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i minori di Genova con l’accusa di rapina in concorso.

"Quest’ultimo episodio testimonia l’impegno crescente e costante dell’Arma locale, attiva sia con militari in uniforme che in borghese, nel presidio del territorio e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, soprattutto quella predatoria - affermano dal Comando provinciale - Ma è necessario un impegno collettivo per contrastare con decisione questi fenomeni. Invitiamo i cittadini a collaborare, segnalando subito senza esitazione situazioni sospette o comportamenti illeciti e rivolgendosi alle Forze dell’Ordine ogni qualvolta si renda necessario".